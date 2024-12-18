Возраст от 30 до 45 лет – это наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут воевать.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец высказал мнение, что вовлечение в мобилизацию молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны.

В интервью "Украинской правде" он подчеркнул, что наиболее эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

"Если мы заберем и этих молодых парней, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины. На мой взгляд, у нас есть еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста — от 30 до 45 лет”, — отметил омбудсмен.

По его словам, на декабрь 2024 года ему поступило почти 4 тысячи жалоб на действия территориальных центров комплектования во время мобилизационных мероприятий. Больше всего обращений было с Закарпатья, вторым по количеству стал регион Кропивницкого.

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“Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признали "полностью здоровым", действительно имеет болезнь. В результате этого мужчину мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение, сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", – рассказал Лубинец.

В то же время омбудсмен отметил, что бывают случаи, когда жалобы на ТЦК не подтверждаются.

Напомним, что Белый дом оказывает давление на Киев в целях усиления его боеспособности в войне против российской агрессии. В США считают, что Украина должна рассмотреть возможность понижения призывного возраста своих солдат до 18 лет.