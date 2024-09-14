Лубинец сообщил детали обмена: кого освободили из российского плена

Украина и РФ обменялись военнопленными по формуле "103 на 103".

В субботу, 14 сентября, в Украину удалось вернуть 103 военных, находившихся в плену в РФ.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он рассказал, что в Украину вернули 82 рядовых и сержантов, а также 21 офицера. Среди уволенных — защитники Киевской, Донецкой, Луганской областей, Мариуполя, "Азовстали", Запорожской и Харьковской областей. В группу уволенных вошли военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, бойцы Национальной гвардии, в том числе спецназовцы из 12-й бригады "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен", а также представители Нацполиции, терробороны, ГСЧС и разных подразделений ВСУ.

Лубинец сообщил, что большинство уволенных — это люди, попавшие в плен с начала войны. Представители его Офиса присутствовали на месте обмена, чтобы контролировать соблюдение прав человека согласно международному гуманитарному праву и Женевским конвенциям. Они фиксировали состояние здоровья уволенных и информировали их об их правах.

Омбудсмен отметил, что многие из возвращенных нуждаются в серьезной реабилитации, поскольку их состояние здоровья значительно ухудшилось во время пребывания в плену.

Напомним, 13 сентября в Украину из российского плена вернулись 49 граждан, среди которых военные ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы и гражданские.

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