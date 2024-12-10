Лубинец сообщил, скольких украинских военнопленных расстреляли россияне в течение года

По словам Дмитрия Лубинца, в последнее время увеличилось количество репатриаций тел, получаемых Украиной от российской стороны. Это тела погибших военнослужащих.

Россияне расстреляли 109 украинских военнопленных за 2024 год.

Об этом сказал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Мы-Украина".

"Нам удается больше официально зафиксировать нарушения прав украинских военнопленных, расстрелов, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных", – сказал Лубинец.

Он также рассказал о том, что происходит с телами погибших после получения Украиной и указал сроки процесса их идентификации.

"После того, как мы их получаем начинается процедура идентификации и сопоставление тестов ДНК. Таким образом проходит идентификация тел. Иногда это длится месяц-два, иногда немного больше. Все зависит от сложности проведения этих тестов. Я – на прямой коммуникации со всеми органами, которые за это отвечают: Минздрав, следственные органы Нацполиции. Мы регулярно проводим встречи. встречи с семьями военнопленных, пропавших без вести лиц, где представители органов власти в моем присутствии отвечают на вопросы", – рассказал Лубинец.

По словам уполномоченного ВРУ по правам человека, за предыдущие годы удалось зафиксировать 177 случаев расстрела.

"Если за предыдущие годы удалось зафиксировать общее количество 177, то вы понимаете, что по сравнению с 2024 годом это было сделано гораздо меньше", — сказал он.

Напомним, в Украине отреагировали на заявление РФ о передаче тел военнопленных, погибших в крушении самолета Ил-76.

Ранее российская омбудсменка Татьяна Москалькова заявила, что РФ якобы передала Украине тела военнопленных, якобы погибших в результате падения транспортного самолета в январе 2024 года в Белгородской области.

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