- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 691
- Время на прочтение
- 1 мин
"Луч" погас: в Белгороде и области снова блекаут
Белгород без света и воды после повторного удара по подстанции «Луч».
Сегодня, 5 октября, в российском Белгороде и окрестных районах снова исчезло электричество и частично водоснабжение.
Об этом пишут местные паблики.
Сообщается, что была повторно атакована подстанция «Луч». Местные в комментариях сообщают, что в городе исчезли свет и водоснабжение.
«Из-за удара по подстанции в Белгороде электричества нет в ближайших к Белгороду районах. Об отключении света сообщают жители Яковловского округа», — говорится в сообщении одного из местных пабликов.
«Недобрый вечер, к сожалению (а для нас, к счастью, Ред.), для Белгорода и Белгородского района, и сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов Белгородской области — очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики», — сообщил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.
Напомним, что 28 сентября в российском Белгороде после удара по местной ТЭЦ пропало электричество и водоснабжение.