ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
691
Время на прочтение
1 мин

"Луч" погас: в Белгороде и области снова блекаут

Белгород без света и воды после повторного удара по подстанции «Луч».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Белгород снова погрузился во тьму

Белгород снова погрузился в темноту

Сегодня, 5 октября, в российском Белгороде и окрестных районах снова исчезло электричество и частично водоснабжение.

Об этом пишут местные паблики.

Сообщается, что была повторно атакована подстанция «Луч». Местные в комментариях сообщают, что в городе исчезли свет и водоснабжение.

«Из-за удара по подстанции в Белгороде электричества нет в ближайших к Белгороду районах. Об отключении света сообщают жители Яковловского округа», — говорится в сообщении одного из местных пабликов.

«Недобрый вечер, к сожалению (а для нас, к счастью, Ред.), для Белгорода и Белгородского района, и сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов Белгородской области — очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики», — сообщил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

Напомним, что 28 сентября в российском Белгороде после удара по местной ТЭЦ пропало электричество и водоснабжение.

Дата публикации
Количество просмотров
691
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie