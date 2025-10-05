"Луч" погас: в Белгороде и области снова блекаут

Белгород снова погрузился в темноту

Сегодня, 5 октября, в российском Белгороде и окрестных районах снова исчезло электричество и частично водоснабжение.

Об этом пишут местные паблики.

Сообщается, что была повторно атакована подстанция «Луч». Местные в комментариях сообщают, что в городе исчезли свет и водоснабжение.

«Из-за удара по подстанции в Белгороде электричества нет в ближайших к Белгороду районах. Об отключении света сообщают жители Яковловского округа», — говорится в сообщении одного из местных пабликов.

«Недобрый вечер, к сожалению (а для нас, к счастью, Ред.), для Белгорода и Белгородского района, и сейчас пока не понимаем, для какого еще количества населенных пунктов Белгородской области — очередной ночной обстрел. Есть повреждения энергетики», — сообщил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков.

Дата публикации 22:33, 05.10.25

Напомним, что 28 сентября в российском Белгороде после удара по местной ТЭЦ пропало электричество и водоснабжение.