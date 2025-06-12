"Лучше бы ты там сидел": мать российского пленного расстроена обменом (видео)

Освобожденный из плена оккупант

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Когда все украинцы искренне радуются возвращению наших пленных из российского плена, у россиян даже матери недовольны, что их сыновья возвращают из Украины.

Так, оккупанты «слили» в Сети кадры вчерашнего обмена 10 июня. по плану.

Мать одного из оккупантов, не зная, что разговор снимают на камеру, по телефону откровенно призналась, что не хотела, чтобы ее сына-убийцу обменяли.

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«Я не хотела, чтобы тебя обменивали. Ты домой не доедешь, потому что тебя отправят к границе с Беларусью, чтобы якобы оказать психологическую помощь и отправят обратно туда (на фронт — Ред.). Сидел бы ты спокойно», — сказала мать.

Когда оккупант сказал, что разговор записывают, мать бросила трубку.

«Сломалась» даже пропагандистка

Журналист Денис Казанский нашел другой отрывок видео с этим же оккупантом. На нем уже освобожденный россиянин хвастается пропагандистке, что ушел на фронт из тюрьмы.

«Все особо тяжкие (статьи уголовного кодекса — Ред.) Особо тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом. Лидерство в ОПГ», — рассказал оккупант.

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«В 22 года», — не поверила пропагандистка. В ответ он рассмеялся, и тут уже «сломалась пропагандистка», которая не выдержала и спросила, чего он смеется, ведь здесь нечем гордиться. В ответ россиянин предложил найти о себе новости в интернете в рубрике криминал. Далее он рассказал, что из 11 сослуживцев на фронте он только один выжил.

«Герои „Новороссии“ возвращаются домой. Новая элита», — с сарказмом отметил Казанский.

Дата публикации 19:45, 12.06.25 Количество просмотров 17 Лучше бы ты там сидел: мать российского пленного расстроена его обменом

Напомним, что сегодня, 12 июня, состоялся очередной этап крупного обмена пленными. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

Вчера, 10 июня, Украина вернула из плена первую группу тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

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9 июня состоялась первая часть крупного обмена пленными, в результате которого домой вернулись молодые воины в возрасте до 25 лет.