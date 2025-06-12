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"Лучше бы ты там сидел": мать российского пленного расстроена обменом (видео)
Мать одного из окупантов, не зная, что разговор снимают на камеру, по телефону откровенно призналась, что не хотела, чтобы ее сына обменяли.
Когда все украинцы искренне радуются возвращению наших пленных из российского плена, у россиян даже матери недовольны, что их сыновья возвращают из Украины.
Так, оккупанты «слили» в Сети кадры вчерашнего обмена 10 июня. по плану.
Мать одного из оккупантов, не зная, что разговор снимают на камеру, по телефону откровенно призналась, что не хотела, чтобы ее сына-убийцу обменяли.
«Я не хотела, чтобы тебя обменивали. Ты домой не доедешь, потому что тебя отправят к границе с Беларусью, чтобы якобы оказать психологическую помощь и отправят обратно туда (на фронт — Ред.). Сидел бы ты спокойно», — сказала мать.
Когда оккупант сказал, что разговор записывают, мать бросила трубку.
«Сломалась» даже пропагандистка
Журналист Денис Казанский нашел другой отрывок видео с этим же оккупантом. На нем уже освобожденный россиянин хвастается пропагандистке, что ушел на фронт из тюрьмы.
«Все особо тяжкие (статьи уголовного кодекса — Ред.) Особо тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом. Лидерство в ОПГ», — рассказал оккупант.
«В 22 года», — не поверила пропагандистка. В ответ он рассмеялся, и тут уже «сломалась пропагандистка», которая не выдержала и спросила, чего он смеется, ведь здесь нечем гордиться. В ответ россиянин предложил найти о себе новости в интернете в рубрике криминал. Далее он рассказал, что из 11 сослуживцев на фронте он только один выжил.
«Герои „Новороссии“ возвращаются домой. Новая элита», — с сарказмом отметил Казанский.
Напомним, что сегодня, 12 июня, состоялся очередной этап крупного обмена пленными. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.
Вчера, 10 июня, Украина вернула из плена первую группу тяжелораненых и тяжелобольных воинов.
9 июня состоялась первая часть крупного обмена пленными, в результате которого домой вернулись молодые воины в возрасте до 25 лет.