"Лучше быть с Россией, чем с Западом": в Одессе снова разразился скандал с таксистом-путинистом (видео)

В Одессе еще один таксист – сторонник Путина, влип в скандал из-за своих провокационных высказываний по поводу войны в Украине.

Видео, которое записала неравнодушная украинка, начали распространять в соцсетях.

Так, одесский таксист расхваливал кремлевского диктатора Владимира Путина, оправдывал изнасилование оккупантами украинок и заявил, что видео с казнями украинских военных – фейки.

Мужчина также заявил, что не верит в победу Украины, поскольку Россия "не проиграла ни одной войны". Он также назвал Путина "величайшим политиком современности".

"Нам для нашей экономики, для нормальной жизни лучше быть с Россией, чем с Западом. Мы на Западе третий сорт…. Для меня Путин – один из "величайших политиков современности", — заявил сторонник оккупантов.

Однако уже через несколько часов после публикации видео таксиста остановила полиция и доставила в Службу безопасности Украины. Сейчас он находится под стражей.

Мужчина также записал видео с извинениями перед украинцами и военными.

Напомним, в марте в Одессе таксист по просьбе клиентки отказался выключить российскую музыку и заявил, что "это США запускают по Украине ракеты, а вокруг – все нацисты".

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