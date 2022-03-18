"Лучше быть живым, чем сдохнуть": российские солдаты массово пишут рапорты об отказе воевать на передовой (видео)

"Лучше быть живым, чем сдохнуть": российские солдаты массово пишут рапорты об отказе воевать на передовой (видео)

Российский оккупант согласен отсидеть в тюрьме, чем быть убитым в Украине.

В Сети обнародовали очередной перехваченный разговор российского оккупанта, в котором он рассказывает, что написал отказ воевать на передовой из-за огромных потерь армии РФ и неподготовленности к боевым действиям.

Перехваченный разговор опубликовал советник МВД Антон Геращенко.

Российский военный рассказывает, что их армия несет большие потери, а затем отправляют воевать других солдат. Россиянин сообщает, что он и еще 170 солдат написали рапорты об отказе воевать на передовой. Он согласен отсидеть в тюрьме, чем быть убитым в Украине.

"Нас, наверное, в прокуратуру отвезут или в ФСБ. Потом будут судить. Но лучше живым быть, чем сдохнуть. Потому что нас на подъезде там расхрачат.

— а какого х*я вас посылают?

— а потому что некого. Всех перебили, бл*дь, пехоту. А вчера мы спросили: "Где самолеты, вертолеты?" "А их жаль! А вы – расходный материал." Вот и все, на х*й!" — говорится в разговоре.

Стоит отметить, что СБУ призвала не помогать оккупантам. Известно, что 90% информации о ракетных обстрелах разведка РФ получает из соцсетей.

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