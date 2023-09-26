Лучше, чем артиллерия и авиация: боец ВСУ назвал, что может решить финал войны

Военнослужащий ВСУ Андрей Шишук заявил, что беспилотники могут решить финал войны.

Об этом передает "Эспрессо".

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"Сейчас нет большой необходимости тратить людей на те меры, которые раньше в этом нуждались, потому что продолжается война дронов. Используются воздушные, морские, наземные дроны. Даже среди воздушных дронов уже есть разные категории – разведывательные, бомбардировочные, дроны-камикадзе", — отметил Шишук.

По его словам, иногда беспилотники работают даже лучше, чем артиллерия и авиация. Поэтому боец не исключает, что на этом этапе дроны могут решить финал войны.

Шишук считает, что беспилотники важнее даже F-16 и ATACMS.

"Уже и враг начал вкладывать свои средства и усилия в это направление. Важно, чтобы мы не отстали. Нам нужны дроны, дроны, и еще раз дроны. Нам нужно больше дронов. У врага мощные РЕБ средства. Россияне развивают их, нам этого не хватает. Во время штурма враждеских позиции противник пытается подавить каналы связи с дронами, чтобы "ослепить" наших бойцов. На позициях всегда должно быть много БПЛА", — подытожил военнослужащий.

Напомним, что секретный украинский дрон за вечер уничтожил бронетехнику и гаубицы РФ более чем на $7 млн.

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