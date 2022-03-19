Лучше идти на передовую вместо того, чтобы искать "измену" в действиях власти и армии — Ермак

Лучше идти на передовую вместо того, чтобы искать "измену" в действиях власти и армии — Ермак

Никто не пойдет на сдачу национальных интересов Украины, заверил глава ОП.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором тот раскритиковал разводящих "измену" политиков.

Об этом Ермак написал в Сети 19 марта.

"Полностью поддерживаю главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного – лучшей армии в мире. Я уже говорил, что рекомендую диванным экспертам, сидящим в тыловых городах, а некоторые даже убежали за границу, лучше идти на передовую вместо того, чтобы раскалывать общество и искать "измену" в действиях власти и армии", – говорится в сообщении.

"Эти тыловые эксперты и их покровители, которые очень хотят поиграть в политику, не сделали ничего, кроме пустых слов и попыток внести раскол", – добавил Ермак.

Он также намекнул, что больше всего сегодня во внутреннем расколе в украинском обществе заинтересована Россия.

"Война продолжается, враг остановлен и никто не пойдет на сдачу национальных интересов Украины. Нам нужна победа и восстановление Украины после нее. И победа точно будет. Слава Украине!" – заверил глава ОП.

Напомним, накануне Ермак призвал иностранцев инвестировать в украинские военные облигации, а "диванных экспертов", разгоняющих "измену", он призвал ехать на фронт.