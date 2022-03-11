"Лучше оставаться дома, чем отправляться домой грузом "200": Данилов предупредил белорусов

Он подчеркнул, что если руководитель Беларуси "сделает хоть один шаг, хоть один его воин пересечет нашу границу, мы будем сразу давать отпор".

Украина готова к тому, что белорусы могут присоединиться к российской агрессии против Украины. Ситуация на контроле.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах в пятницу, 11 марта.

"Мы держим сейчас ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация. В случае если белорусы будут присоединяться к рашистам, мы к этому тоже будем готовы. И я предупреждаю всех белорусов – лучше оставаться дома, чем отправляться домой грузом "200", как отправляется сейчас большое количество российских солдат", — отметил он.

Данилов подтвердил атаку российских самолетов на ВСУ на украинско-белорусской границе, а также то, что российские военные сбросили снаряды на территорию Беларуси в пятницу.

Напомним, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что, по предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину уже 11 марта в 21:00.

ТСН.ua

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