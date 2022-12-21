"Лучше сегодня, чем завтра": что говорил Путин в выступлении перед своими военачальниками

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду, 21 декабря, президент государства-агрессора Владимир Путин сделал несколько заявлений, касающихся войны в Украине и усиления военного потенциала российской армии.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления кремлевского "фюрера".

О неизбежном противостоянии с НАТО

Открывая заседание расширенной коллегии Минобороны РФ, Путин заявил, что "против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО".

По мнению президента страны-агрессорки, целью Запада является "дезинтеграция России".

"[Россия] слишком большая, как им кажется, страна, которая представляет угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немного почикать, раздробить", — сказал он.

Противостояние с НАТО Путин назвал неизбежным и еще раз подтвердил, что своих солдат он в этой войне не пожалеет.

"Боевые действия всегда связаны с трагедией, с потерями людей, мы это прекрасно понимаем. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра", — объявил он.

О ядерном оружии

Российский президент заявил, что РФ будет совершенствовать боеспособность "ядерной триады", поскольку это будет гарантировать "сохранение суверенитета и территориальной целостности страны".

"Россия будет продолжать развитие ядерной триады, это главная гарантия сохранения суверенитета и территориальной целостности страны", – цитируют его слова российские пропагандисты.

Также Путин похвастался, что в ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат".

Кроме того, по его словам, в январе на боевую службу выйдет российский фрегат "Адмирал Горшков", несущий гиперзвуковые комплексы "Циркон".

Об отношении к Украине

Несмотря на удары по мирным жителям Украины, Путин заявил, что до сих пор считает украинский народ "братским".

"Нас нечем упрекнуть. Мы всегда считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю", – в очередной раз повторил свой пропагандистский тезис российский диктатор.

Он также лицемерно назвал "общей трагедией" "происходящее сейчас".

"Наша общая трагедия. Но она не является следствием нашей политики. Она является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились – к дезинтеграции российского мира. В известной степени, они преуспели", – заявил Путин.

Кроме того, глава Кремля цинично заговорил о гарантиях "безопасной жизни" для украинцев на временно захваченных территориях.

"На всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь наших граждан, в том числе новых", — заявил "фюрер".

Об обеспечении русской армии

Российский президент заявил об отсутствии каких-либо проблем по финансированию в ВС РФ, несмотря на ряд фактов о бунтах оккупантов из-за невыплаты обещанных средств.

"Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться", – подчеркнул хозяин Кремля.

По его словам, у России есть все, а не "только подачки" со стороны, как у "некоторых соседей".

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Путин уверяет, что Россия не будет повторять ошибки прошлого, когда в интересах обороноспособности разрушалась экономика.

"Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Совершенствование ВС РФ будет идти спокойно и без суеты", – говорил он.

Российский президент сообщил, что в рамках частичной мобилизации было призвано в российскую армию 300 тысяч человек, из которых 150 тысяч – проходят подготовку на военных полигонах.

"Это достаточный резерв для проведения операции. Это стратегический резерв, который не используется в боевых действиях", — заверил он.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о намерении усилить российскую армию на северо-западном направлении из-за "наращивания военного потенциала НАТО" у границ России.

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