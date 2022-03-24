Лучше сейчас дать Украине поддержку оружием, чем потом искать ее еще для Грузии, Молдовы, Польши – Зеленский

Президент Украины выступил перед G7.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании стран "Большой семерки".
В своей речи глава страны рассказал об ужасах, которые делает оккупант в Украине и подчеркнул, что поддержка оружием очень важна.
"Лучше сейчас дать Украине поддержку оружием, в котором мы реально нуждаемся, чем потом искать оружие еще и для других стран – Грузии, Молдовы, стран Балтии, Польши, стран Центральной Азии. Чем быстрее произойдет именно так, как мы просим, тем быстрее на востоке Европы будет мир. Это в наших интересах. Это в ваших интересах. Это в интересах всех демократий. Свобода должна быть вооруженной. Жизнь должна победить смерть", – заявил Зеленский.
Также президент подчеркнул, что не нужно давать никаких авансов российскому государству, поскольку "любые шаги в его сторону или в сторону любого другого нарушителя международного права должны проходить только после их шагов в мир".
Кроме того, Зеленский поблагодарил G7 за единение и за то, что страны поддерживают мир для Украины и ее жителей.
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