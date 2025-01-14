Лучше в плену, чем в РФ: оккупант не хочет возвращаться домой, в ГПСУ показали видео

Перед тем, как попасть на фронт, ему дали "выбор" в РФ: либо сесть в тюрьму, либо отправиться воевать в Украину.

Во время очередной операции пограничники батальона "Шквал" задержали российского военнослужащего, который имеет три судимости и провел около восьми лет в тюрьме.

Об этом они сообщили на официальной странице.

Также читайте Военное состояние и мобилизация в Украине будут продлены: на какой срок

У мужчины, который присоединился к оккупантам, не было другого выбора, как отправиться на фронт, ведь судимости не позволили ему вернуться к мирной жизни.



На украинской земле он попал в плен, однако категорически отказывается вернуться на родину, хотя в будущем будет включен в обменный фонд.

Российский военный с тремя судимостями отказался возвращаться на родину после плена

Напомним, вблизи Купянска взяли в плен итальянца. Он добровольно воевал на стороне захватчиков.

Читайте также: