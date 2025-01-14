Лучше в плену, чем в РФ: оккупант не хочет возвращаться домой, в ГПСУ показали видео

Перед тем, как попасть на фронт, ему дали "выбор" в РФ: либо сесть в тюрьму, либо отправиться воевать в Украину.
Во время очередной операции пограничники батальона "Шквал" задержали российского военнослужащего, который имеет три судимости и провел около восьми лет в тюрьме.
Об этом они сообщили на официальной странице.
У мужчины, который присоединился к оккупантам, не было другого выбора, как отправиться на фронт, ведь судимости не позволили ему вернуться к мирной жизни.
На украинской земле он попал в плен, однако категорически отказывается вернуться на родину, хотя в будущем будет включен в обменный фонд.
Напомним, вблизи Купянска взяли в плен итальянца. Он добровольно воевал на стороне захватчиков.
Читайте также: