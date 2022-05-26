"Лучше застрелитесь": Мосейчук эмоционально призвала белорусских военных не идти войной в Украину

Ведущая ТСН и "Право на владу" обратилась во время прямого эфира к белорусским военным и самому Александру Лукашенко.

Наталья Мосейчук в эфире «Единого марафона» в слоте ТСН отметила, что ее часто спрашивают о том, ожидать ли наступления белорусских войск, поэтому она обратилась к белорусам.

«Белорусы, мы очень просим вас много раз подумать, прежде чем переступить границу с Украиной. Нам бы очень не хотелось хоронить вас на украинской земле. Белорусские генералы, вы сегодня заглядываете в рот вашему руководителю и записываете за ним его слова о гибридной войне, но она не гибридна. Поэтому большая просьба к вам, вы знаете, что ваш президент находится в заложниках кровавого диктатора. Сделайте все возможное и невозможно, все что зависит от вас и не зависит, умиротворить вашего президента и не дайте ему совершить величайшую ошибку в его жизни. Лучше застрелитесь, чем нападите на Украину», — отметила Мосейчук.

Также ведущая обратилась и к самому Лукашенко. «Я обращаю к вам как украинку к белорусу. Вы не посмеете!», – отметила Наталья.

Наталья Мосейчук к Лукашенко и белорусским генералам: Нам не хотелось бы вас хоронить – ТСН

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