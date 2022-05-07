"Лучшее, что Путин мог придумать к 9 мая": Пионтковский прокомментировал подрыв мостов в Харьковской области

"Лучшее, что Путин мог придумать к 9 мая": Пионтковский прокомментировал подрыв мостов в Харьковской области

Подрыв российскими оккупантами мостов в Харьковской области свидетельствует о некой капитуляции захватчиков. Это может несколько затормозить контрнаступление украинских войск, но базовый сценарий не изменит.

"Они подрывают мосты, готовясь к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Они уже это подсчитали (что ВСУ вскоре будут наступать – ред). Это уже их некая капитуляция", – заявил российский публицист Андрей Пионтковский.

Об этом пишет 24 канал.

Пионтковский напомнил, что во время второй волны наступления в РФ утверждали, что якобы не планировали захватывать всю Украину, а будут наступать только на Донбассе, чтобы "восстановить территориальную целостность псевдореспублик".

"А сейчас они взрывают мосты. Это делают, чтобы усложнить контрнаступление украинской армии. Это, по моему мнению, самое лучшее, что Путин мог придумать к 9 мая", — сиоронизировал публицист.

В таком случае, по его мнению, взамен разрушенным мостам украинским военным придется делать понтонные переправы.

"Это затормозит взятие (освобождение украинскими силами – ред.) Донецка и Луганска где-то на 2 недели, но базового сценария это не изменит", — убежден Пионтковский.

Напомним, утром 7 мая Генштаб ВСУ сообщил, что, чтобы выиграть немного времени и осложнить наступление ВСУ, российские оккупанты взорвали три моста в Харьковской области, где им не удалось захватить областной центр.

9 мая в РФ: что готовят для ценителей победобесия

Читайте также: