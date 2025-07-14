Трамп анонсирует поставки оружия, а Рютте — "огромное количество" техники: получит ли ее Украина

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о заключении нового соглашения по поставке американского оружия странам НАТО и Украине.

По его словам, вооружение будет изготовлено в США, но оплачивать его должны европейские партнеры.

"Мы сегодня заключили соглашение, согласно которому мы будем присылать им оружие, а они будут за него платить", - отметил Трамп, выступая на публике.

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Он также подчеркнул, что США не получат прямых платежей за эти поставки: "Мы, Соединенные Штаты, не будем получать никаких платежей, мы ее не будем покупать, но мы будем ее производить, а они за нее будут платить".

Президент США также подчеркнул, что речь идет о "лучшем военном оборудовании в мире": ракетах, технологиях и вооружениях, которые пользуются спросом среди союзников. По его словам, новое оборудование будет изготовлено для нужд НАТО и впоследствии может быть отправлено в Украину.

"Мы производим лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего. Европейские страны это знают", - подчеркнул Трамп.

Как пишет The Guardian, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Украина получит "огромное количество" военной техники по новой схеме снабжения, предложенной президентом США Дональдом Трампом. По словам Рютте, Вашингтон обеспечит производство вооружений, но будут оплачивать его европейские союзники.

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"Это действительно большая сумма", - заявил Рютте, комментируя масштабы будущих поставок. Он рассказал, что Трамп позвонил по телефону ему в четверг и прямо сказал, что хочет дать Украине все необходимое, но при условии, что финансирование возьмет на себя Европа — “что вполне логично”.

На это предложение уже откликнулся ряд стран. Рютте отметил, что связался с партнерами, готовыми к участию в проекте: среди них Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада. "И это только первая волна, будет больше", - добавил он.

По словам главы НАТО, Альянс будет координировать усилия через свои системы, чтобы обеспечить поставки именно того, что нужно Украине. Речь идет, в частности, о средствах противовоздушной обороны, ракетах и боеприпасах.

"Это будет означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военной техники", - подытожил Рютте.

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Ранее стало известно, что Трамп может предоставить Украине дальнобойные ракеты JASSM для F-16.