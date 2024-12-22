Лучшее питание, жестокость и хаотичность: российский военнопленный рассказал о солдатах КНДР

Военнопленный также подчеркнул, что солдаты из КНДР действуют неосторожно, стреляя по всему, что двигается.

Северокорейские военные, которых отправили в Россию для участия в войне против Украины, имеют лучшие условия питания, чем российские солдаты, и действуют автономно, ни с кем не согласовывая свои действия. Об этом рассказал российский военный Виджия Чубревич, взятый в плен украинскими военными на Курском направлении.

Видео с его свидетельствами опубликовало международное разведывательное сообщество InformNapalm в Telegram.

К вечеру я увидел корейцев. Они запустили свой дрон, никому не сказали, не предупредили начальство и начали по нему стрелять. Они учатся по отдельности, никому не подчиняются. Корейцы идут вперед, а мы просто сзади за ними закрепляемся", — заявил россиянин.

Чубревич также рассказал о питании северокорейских военных: "Их кормят вдвое лучше нас. Мы едим перловку, а они – яйца, шоколад, пьют кофе”.

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По его мнению, северокорейцы отличаются жесткостью и дисциплиной.

“Корейцы – у них улыбки нет. Жестокие такие, нет у них человеческого”, — отметил он.

Военнопленный также подчеркнул, что солдаты из КНДР действуют неосторожно, стреляя по всему, что движется.

"Стреляют из всего, что есть, не разбираясь, свой это дрон или украинский".

Российские солдаты избегают взаимодействия с северокорейцами, поскольку не понимают их язык.

“У них есть командир, который говорит несколько слов на русском, но я его ни разу не видел. Они могут заставить таскать патроны под угрозой автомата”, – добавил Чубревич.

В то же время мнения среди российских военных по качеству подготовки северокорейцев отличаются.

"Некоторые говорят, что они хорошо подготовлены, другие — что это просто отморозки, которые не понимают, где они", — отметил пленный.

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Несмотря на потери, которые северокорейские военные терпят от ударов украинских беспилотников, они продолжают наступать.

“Хорошо накрывают. По десять мужчин и выше. Но они вообщем не боятся. Идут напролом и не боятся. Стреляют из любого оружия", – рассказал Чубревич.

Он также заметил, что северокорейские военные уносят тела погибших товарищей, складывая их вместе, тогда как российские солдаты покидают своих и раненых, и погибших на поле боя.

Напомним, что Северная Корея продолжает передавать России военную технику и на днях в Тюменской области был зафиксирован очередной эшелон с вооружением, который может включать баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2.