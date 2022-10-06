Лучший ответ на любые "референдумы": Резников показал карту осеннего наступления ВСУ

На видео видно, как ВСУ каждый день, с 31 августа по 5 октября, продвигаются вперед.
Министр обороны Алексей Резников показал карту, как наши военные освобождали территории во время осеннего контрнаступления.
Об этом он написал в Twitter.
"Осеннее наступление день за днем. Пока "российский парламент" пьянеет от напрасных попыток аннексии, наши солдаты продолжают движение вперед. Это лучший ответ на любые "референдумы", "указы", "договоры" и пафосные речи", — отметил Резников.
На кадрах можно увидеть, как стремительно менялась карта с освобожденными территориями с 31 августа по 5 октября.
#UAarmy 's подлинно offensive, day by day. При "русском парламенте" является intoxicated з futile attempts при annexation, наші зірки починають рухатися.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022
Это является лучшим предлогом к одному и всему "референду", "смерти", "претензии" и атмосферу. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns
Напомним, что ВСУ освобождают Луганщину. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Луганской области.
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