Лучший украинский пилот Moonfish погиб во время аварии F-16 — CNN

В Вооруженных силах Украины не считают, что причиной крушения стала ошибка пилота.

В результате аварии истребителя F-16 в понедельник, 26 августа, погиб летчик ВВС ВСУ подполковник Алексей "Мунфиш" Месь. Это произошло лишь через несколько недель после прибытия американских самолетов в Украину.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на источник в украинских военных кругах.

По информации собеседника, в Вооруженных силах Украины не считают, что причиной инцидента стала ошибка пилота.

В настоящее время проводится расследование авиакатастрофы, к участию в котором будут приглашены международные эксперты. Предварительно рассматриваются разные версии аварии, в частности, "дружественный огонь" украинской ПВО, техническая неисправность самолета и ошибка пилота.

Пилот Алексей Месь с позывным Moonfish ("Рыба-месяц") — один из первых украинских пилотов, прошедший обучение на западных истребителях в США. Он погиб в результате аварии во время "самой масштабной воздушной атаки" России на Украину. Героический украинский защитник был похоронен в четверг, 29 августа.

Напомним, Алексей Месь назвал американский истребитель F-16 "швейцарским ножом" для неба. По его словам, на полную подготовку пилота F-16 нужны годы, которых нет у украинцев.

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