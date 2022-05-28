Луганчанин собрал базу данных из 53 тысяч пропавших без вести из-за агрессии России в Украине

Наибольшую базу данных о пропавших, погибших и пленных создал переселенец из Луганска Геннадий Щербак.

В 2014 году мужчина вместе с семьей переехал из оккупированного города в Луцк и в течение 8 лет работает над списком погибших и пропавших на войне. За это время в его базе появилось более 53 тысяч фамилий, говорится в ТСН.

10 тысяч человек пополнили базу данных Геннадия только за последние три месяца, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В целом же за восемь лет фамилий в этой базе данных- в пять раз больше. «Мы фиксируем абсолютно всех, чтобы видеть полностью всю картину. Она разбита на три части, это гражданские, это структуры ВСУ, МВД и так далее, и это боевики», — рассказывает мужчина.

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В прошлом мужчина работал строителем, а в 2014, когда Россия аннексировала часть Донетчины и Луганщины, выехал из оккупированного Луганска и взялся документировать всех, кто погиб и пропал без вести. Для него это не просто цифры. «Я знаю каждую фамилию этих людей, мне приходится, прежде чем вносить, читать историю этих людей», – рассказывает переселенец.

Больше всего, говорит, болит, когда приходится вносить в базу детей, потому что у самого 5 дочерей.

Геннадий верит, что информация, которую он собирает годами, понадобится в будущем на международном суде. Чтобы Россия ответила за все совершенные ею зверства.

Первыми в базе появились украинские защитники, которые погибли или исчезли в 2014 году. Среди них и двое сыновей Екатерины – Владимир и Дмитрий. В это время была последняя информация о ее сыновьях. Ребята вместе служили в добровольческом батальоне "Айдар". После одного из боев у города Счастья они исчезли. База Геннадия стала первой ступенькой долгих поисков матери. «Мы с 14 года вместе с ним сотрудничаем, раньше чаще встречались, на одной неделе несколько раз», — рассказывает женщина.

Однако с каждым годом найти информацию о сыновьях женщине становится все сложнее. Таких, как ее ребята, ныне тысячи. Геннадий ежедневно получает десятки звонков – родные ищут пропавших бойцов.

Всем звонящим ему мужчина прежде всего советует обращаться в полицию. Как там нет данных, и начинаются поиски. И каждый раз Геннадий надеется, что пропавшего найдут в живых.

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