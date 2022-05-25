Луганчанка заканчивала вязать обезьянку под дулом автомата, а потом подарила ее ребенку: история растрогала Сеть

Во время эвакуации из Гостомеля ребенку, который непрерывно вплоть до хрипа плакал, незнакомая женщина отдала свою игрушку.

Мама двухлетнего Кирилла — Василина Панухнык — в том смятении дарительницы даже не поблагодарила, а именно обезьянка разрадовала измученного войной ребенка, говорится в ТСН.

С тремя детьми она шла по Гостомелю под постоянными обстрелами. «Ехали танки без перерыва, сколько мы шли этих 5 километров, столько ехали танки», — вспоминает Василина.

Длинным маршрутом второй день подряд из дома к месту сбора на эвакуационный автобус — дети были просто обессилены. На 600 человек, которые пытались эвакуироваться, приехали семь уже полных автобусов, а люди все шли и шли.

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Самый маленький Кирилл всю дорогу неистово кричал. «Уже доходя у него сел голос, он просто шипел, это был не плач, это было непонятно что. Если я возьму его на руки, мы далеко не зайдем, возьмем одного, захочет другой и просто мы так шли. Мы уже давали ему и воду, и печенье, он ничего не хотел, все падало на землю», – вспоминает мама.

Пока Василина на мгновение отвернулась, ее младший сын умолк, а в его руках появилась игрушка. «Я не помню ту женщину, которая дала, запомнились слова, как она говорит, что я ее связала сама. И этот человек быстро ушел, и здесь мы слышим, что люди начинают кричать: автобусы, автобусы. Я помню, что я встаю, хватаю малыша на руки и обезьяну», — рассказывает Василина.

«Я слышу, плачет ребенок, он плачет. Смотрю, мама еще к каким-то деткам отвернулась, а он сидит и плачет, я к нему подхожу: на, не плачь…. Мама на меня так посмотрела, я все нормально, я сама ее связала и отошла от них», — вспоминает владелица игрушки Наталья Толстых, которая от войны тогда бежит во второй раз, потому что впервые ей пришлось бежать из дома в Луганской области.

Женщина-пенсионерка и вязаные игрушки – ее хобби. Наталья сейчас за границей, но ехать из Гостомеля не хотела – решилась только после того, как оккупанты пришли в квартиру. «Входит и наводит на нас автомат, знаете ли, страх, но и сижу вяжу игрушку, как раз вязала обезьяну, банан довязывала. И вот он наставляет автомат, а я думаю: «Господи, хоть в голову или сердце, чтобы не мучаться», – говорит женщина.

В тревожный чемодан Наталья подсознательно положила и вязаную обезьяну.

В тот день – 10 марта – женщины обе уехали из Гостомеля. Обе ночевали на железнодорожном вокзале, но познакомились со временем, когда обе в соцсетях написали об игрушке. «Смотрю, ребенок с моей игрушкой, я так читаю, читаю… Господи да это тот же мальчик, оказывается его Кирилл зовут, я и не знала ничего… Я так была рада», — говорит Наталья.

Вязаная обезьяна из Гостомеля побывала в эвакуации и снова вернулась в Гостомель. Василиса говорит, что сначала игрушка ей постоянно напоминала о пережитых ужасах. А дети, напротив, с игрушкой спят поочередно.

«Почему для меня эта обезьяна ценна – я понимала, что в эвакуацию не ценных вещей не берут, туда берут дорогое сердцу», – убеждена Василина.

Обе женщины запланировали знакомство лично. И Наталья к этой встрече вяжет новую игрушку, которая ассоциировалась бы уже с победой. Прототип – такса, которую Наталья вывезла с собой.

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