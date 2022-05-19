Луганщина осталась без света, а в Херсонской области погиб сотрудник аэропорта: как прошла ночь в регионах

Интенсивность обстрелов в Донбассе не уменьшается. Ночью российские войска обстреляли Днепропетровщину.
Относительно спокойно ночь прошла в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Об этом говорится в отчете военно-гражданских администраций.
Днепропетровщина: несколько раз обстреляли из "Градов" и "Ураганов" Зеленодольскую общину. Более 10 домов разрушены. Люди не пострадали. Подробная информация о последствиях выясняется.
Сумская область: с вечера продолжались массированные обстрелы пограничных территорий по всем районам области. Российские военные били из артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Относительно потерпевших информация уточняется.
Харьковщина: были ночные обстрелы. В результате обстрела ранен человек в Лозовском районе. В течение суток оккупанты обстреляли Циркуны, Прудянку, Ольхуватку – предварительно, трое пострадавших.
Луганщина: постоянные артобстрелы. Наибольшие повреждения в Северодонецке и Попаснянской общине. В Северодонецке повреждено, по меньшей мере, восемь домов. Погибли четыре человека, ранены – трое. Детали выясняются. Повреждена последняя подстанция. Вся область без света.
Донецкая область: интенсивность обстрелов не уменьшается. В сутки — 10 погибших и 7 раненых. Без газа осталось с. Нью-Йорк. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Авдеевке. В Константиновке разрушена школа, строительный лицей и детско-юношеская спортивная школа. Продолжается эвакуация гражданского населения.
Николаевщина: днем были обстрелы в Широковской общине. Повреждены 7 жилых домов, один разрушен. Информация о пострадавших нет, информация уточняется. Днем и ночью были обстрелы в Березнеговатской общине. По предварительным данным, поврежденных зданий и пострадавших нет. В областном центре относительно спокойно. Также ночью были обстрелы в Ингульской общине. Повреждены 12 жилых домов. Потерпевших предварительно нет.
Херсонщина: в результате обстрелов повреждены дома в Чернобаевке, в одном случился пожар. В ходе обстрела погиб сотрудник аэропорта.
Критическая ситуация в селах, граничащих с соседними регионами. Сообщают о разрушенных домах, заминированных дорогах, мостах и полях. Оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсона и обстреливают эвакуационные колонны.
Ранее Генштаб Украины сообщил, что по состоянию на 19 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 28,5 тысяч человек.
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