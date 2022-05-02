Луганщина под плотным огнем оккупантов: за сутки жертвами РФ стало 6 человек, уничтожено Бельгийское наследие Лисичанска (фото)

Луганщина под плотным огнем оккупантов: за сутки жертвами РФ стало 6 человек, уничтожено Бельгийское наследие Лисичанска (фото)

В Луганской области минувшие сутки были сверхтяжелыми. Мощные продолжительные обстрелы россиян помешали полноценной эвакуации.

В результате обстрелов армии РФ погибли три жителя Луганщины и еще столько же ранены. Среди пострадавших – малолетний ребенок.

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его данным, оккупанты продолжают массово разрушать жилье людей. Только официально зафиксировано разрушение 28 домов.

По меньшей мере, 12 домов уничтожены в Ореховом, четыре – в Горном.

В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города, а также повреждены несколько домов.

В Северодонецке разрушены шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом.

Также российская армия за прошедшие сутки убила троих жителей Луганщины. Погибла жительница Золотого. Еще двое погибших за прошедшие сутки в Лисичанске и Попасной.

Еще три человека ранены, среди пострадавших – малолетний ребенок. Ранен парень 2010 года рождения. Он пострадал во время плотных обстрелов россиянами города Золотое примерно в 20:00 1 мая.

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Также пострадавших местный житель. Осколочное ранение получил житель Лисичанска.

На фронте в течение 1 мая успешно отражены 10 атак врага: уничтожены два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники.

Подразделения ПВО сбили семь беспилотных летательных аппаратов. На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной.

Всего за неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийских системы, четыре единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, шесть боевых специальных машин, три единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе восемь топливозаправщиков и четыре зенитных установки врага.

Подразделениями ПВО сбиты шесть самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты российских оккупантов.

Напомним, в Генштабе рассказали о попытке оккупантов установить полный контроль над Рубежным и Попасной.

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