Луганщина снова под страшными обстрелами оккупантов: есть погибшие и раненые, среди которых — ребенок (фото)

Российские оккупационные войска не перестают обстреливать Луганскую область.

Войска РФ обстреляли дом в старых районах Северодонецка вчера, 15 мая, около 16:00. В результате чего на месте погибли мужчина и женщина, еще один раненый госпитализирован.

Об этом сообщил глава ОВА Луганской области Сергей Гайдай утром 16 мая.

По его данным, еще девять человек получили ранения 14 мая после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке.

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Также ранен 15-летний житель Лисичанска. Он получил травмы при обстреле города русской армией. Сейчас его госпитализировали в детскую больницу в Днепре.

Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Атаковали также в направлении Тошковки.

"Там опять много разрушений жилого фонда. В частности, это села Попаснянской общины. В Камышевасе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горное и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки", — сообщил Качи.

Кроме того, 15 мая днем кафиры попали в 7 многоэтажек в новых районах Северодонецка, а еще повредили здание профессионального училища.

Из артиллерии и систем залпового огня российские войска атаковали Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовка, Белогоровка.

На фронте за вчера отбиты 17 атак врага. Уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники, один вражеский автомобиль.

Подразделения ПВО сбили два вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и пять беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10».

Всего за неделю в Луганской и Донбассе отбито 93 вражеских атаки. Уничтожены один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, семь единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одна зенитная установка.

Подразделениями ПВО сбиты четыре вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов.

Напомним, Сергей Гайдай сообщил, что в Луганскую область российские оккупанты стянули более 2,5 тысяч техники.

Как сообщалось, россияне "удаляют" с карты мира населенные пункты Луганщины: обстреляны "Азот", техникум, многоэтажки, ранены.

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