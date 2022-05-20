Луганщина удерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы — Гайдай

Луганщина удерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы — Гайдай

Луганская область ныне – самая горячая точка Украины. Оккупанты усилили обстрелы мирных населенных пунктов.

Луганская область удерживает российскую армию от дальнейшего продвижения в другие регионы Украины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Задача Луганщины – сдерживать врага максимально долго. Контрнаступление может начаться в июне. Луганщина сейчас – самая горячая точка Украины, область сдерживает врага от дальнейшего продвижения в другие регионы", — отметил он.

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По словам Гайдая, оккупанты усилили обстрелы мирных населенных пунктов.

"Они продолжают придерживаться тактики "выжженной земли", потому что другим путем захватить наши территории не могут. В Белогоровке еще не конец. Они снова полезут. Ждем новую серию", — добавил глава ОВА.

Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине деоккупировано уже 1016 населенных пунктов.

В то же время президент Владимир Зеленский поблагодарил жителей оккупированных территорий Украины, которые борются с захватчиками. В частности, глава государства отметил протест спасателей Энергодара.

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