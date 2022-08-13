"Луганщина уже находится под оккупацией": военный эксперт рассказал, как изменится ситуация осенью

Он также отметил, что в ближайшее время ожесточенные бои будут на восточном Донецком направлении и на правом берегу Херсона.

Луганская область находится под оккупацией. Противник будет штурмовать, где позволяет погода. Осенью ситуация в обязательном порядке кардинально изменится.

Об этом 13 августа в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

"И они (оккупанты – ред.) должны декларировать хоть какие-то минимальные успехи. Особенно для своего собственного населения. Напомню, уровень пропаганды там – на самой высокой точке, которая только существует в природе", — сказал эксперт.

Военный эксперт сказал, как именно осенью изменит обстановка на фронте.

"В обязательном порядке начнутся дожди. В начале войны почва была относительно влажная, не до конца промерзла. И противник был вынужден двигаться большими колоннам, исключительно по дорогам. Вот это погодное условие, а также огромное количество противотанковых средств, которые предоставляют нам союзники, и помогли покрошить эти огромные стальные колонны", — отметил он.

Также, по его словам, в ближайшие недели или даже на днях ожидаются ожесточенные бои в первую очередь, как на восточном Донецком направлении, так и на правом берегу Херсонщины.

Напомним, глава военной разведки Британии рассказал, сможет ли Украина до конца года вернуть оккупированные РФ территории.

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