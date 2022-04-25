Луганщина в огне: оккупанты разрушили 7 домов и попали в нефтеперерабатывающий завод (фото)

Луганщина в огне: оккупанты разрушили 7 домов и попали в нефтеперерабатывающий завод (фото)

В Луганской области семь домов разрушили оккупанты на Пасху, третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод.

Это признак "русского мира" – убивать и разрушать, не думая, только выполняя приказы.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 25 апреля.

В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома.", – рассказал он.

Кроме того, российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется.

"Больше всего от российской армии 24 апреля страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное. Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке — многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горном — дома", — добавил Гайдай.

Напомним, в Генштабе сообщили, что по состоянию на 25 апреля оккупанты идут в наступление и обстреливают позиции ВСУ.

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