Луганщина в огне: враг продолжает цинично обстреливать мирное население и разрушать города и села (фото)

Луганщина в огне: враг продолжает цинично обстреливать мирное население и разрушать города и села (фото)

Пожары произошли из-за обстрелов в Рубежном, Северодонецке, Приволье, Щедрищевом, Лисичанске, Новотошковке.

За минувшие сутки, 24 марта, чрезвычайники ликвидировали более 30 пожаров в жилых многоэтажках, частных домах и других объектах области и спасли 18 человек в Луганской области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Отмечается, что спасатели ГСЧС Луганской области продолжают разбирать завалы и тушить пожары, произошедшие из-за обстрелов в Рубежном, Северодонецке, Приволье, Щедрищевом, Лисичанске, Новотошковке.

Фото: t.me/dsns_telegram/5238

"Продолжают героически работать наши воины, спасатели, представители власти, полиция, врачи, коммунальщики, волонтеры Луганской области. Все они выполняют свою работу в критических условиях: под обстрелами, несмотря на собственную опасность. Результат их отважности — это тысячи эвакуированных граждан из зоны боевых действий, десятки рожденных здоровых маленьких украинцев и украинок в подвалах больниц, накормленные старушки, мамы и детки в убежищах, около сотни спасенных из-под завалов людей. Держимся", — говорится в сообщении.

Фото: t.me/dsns_telegram/5238

Между тем, с начала войны не прекращается эвакуация поездами "Укрзализныци" украинцев из Луганской и Донецкой областей в более безопасные регионы страны. Расписание эвакуационных поездов на пятницу, 25 марта, опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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