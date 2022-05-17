Луганщину атакуют больше Донетчины: военный эксперт объяснил, чего хотят достичь оккупанты

В Луганской области российские оккупанты пытаются выйти на административные границы.

Для этого они перекинули туда много военных и техники.

Об этом изданию сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"На сегодняшний день даже в Донецкой области меньше атакуют наши позиции, чем в Луганской. Осталось 10% области под нашим контролем, поэтому они пытаются дожать окончательно наши войска, чтобы выйти на ее границу", — заявил Олег Жданов.

Эту информацию подтверждает и глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Ситуация в регионе усложняется. Оккупанты больше атакуют, обстреливают населенные пункты. Больше всего достается Северодонецку.

“Программа минимум у орков – взять областной центр, максимум – окружить всю область, отрезав от сообщения с другими регионами Украины. Луганщина – это форпост по сдерживанию российского нашествия. Чем дольше мы держимся, тем больше получим западного оружия, тем быстрее пройдет операция по освобождению, например города Изюм, и тогда мы сможем начать процесс деоккупации Луганщины”, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Он также добавил, что военные преступники РФ намеренно уничтожают Северодонецкую больницу. Таким образом, они добивают раненых, забирают у Украины возможность их спасать.

Напомним, что в Пентагоне рассказали, где больше всего сконцентрировано ВС РФ в Украине.

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