Луганск снова посетила "бавовна": сообщают о мощном взрыве и дыме (фото)

Известно, что взрыв мог произойти в военкомате.

Временно оккупированный Луганск вечером 13 мая снова посетила "бавовна". В Сети сообщают о мощном взрыве.

На фото с места происшествия, которое распространяется по социальным сетям, над городом стоит черный дым.

В местных Telegram-каналах пишут о взрыве в военкомате, где базировались российские военные. Подробности уточняются.

Взрыв в Луганске 13 мая/Фото из местных Tekegram-каналов

Напомним, что в оккупированном Луганске местные сообщают о "бавовне" уже второй день подряд. Ранее мощный взрыв раздался в микрорайоне "Юбилейный". По информации российских пропагандистских СМИ, есть попадания по старому зданию Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там размещались военные.

Накануне, 12 мая, в Луганске в результате прилетов загорелся машиностроительный завод и нефтебаза. Завод использовался как пункт снабжения ВС РФ.

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