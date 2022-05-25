Луганская область осталась без газа: остановлена работа последней газораспределительной станции

Из-за обстрелов оккупантов в области остановилась последняя газораспределительная станция.

Луганская область полностью осталась без газа. Российские оккупанты разрушили последнюю газораспределительную станцию, также был травмирован работник этой ГРС.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что еще вчера в области с газом оставалось 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков природного газа в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца. Однако теперь область полностью осталась без газа.

"Теперь газ отсутствует повсеместно. Из-за обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции акубаротравмы получил работник, осуществлявший регулирование автоматики. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах", — отметил он.

Область по-прежнему остается полностью обесточенной. Отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду для нужд населения развозят спасатели.

Напомним, оккупанты подобрались к Северодонецку на расстояние миномета.

Читайте также: