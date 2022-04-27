Луганская область страдает от обстрелов россиян: погиб гражданский мужчина, разрушены еще семь домов

Луганская область страдает от обстрелов россиян: погиб гражданский мужчина, разрушены еще семь домов

За прошедшие сутки, 26 апреля, практически вся территория Луганской области страдала от обстрелов российской армии.

Спасатели зафиксировали разрушение семи домов. В Северодонецке занялась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один – в Нижнем. В Лисичанске горело два дома и торговая площадка: повреждены МАФы. В городе также обстреляли школу, где скрывались 23 человека. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Кроме того, во время эвакуации восьмерых детей из Белогоровки россияне открыли огонь по поселку. Один частный дом стал непригодным для жилья.

"Это только те разрушения, где произошли серьезные возгорания после обстрелов. Есть дома, где снарядами россиян пробиты стены, повреждены окна, нет части крыши, однако пламя не было и спасателей никто не вызвал. Эти повреждения будут считать в течение дня. В частности, когда будут обследовать на наличие остатков взрывоопасных предметов", — рассказал глава области.

Накануне вечером при обстреле Привилегии погиб местный житель. Российский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина. Он скончался на месте.

Напомним, начались 63 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Утреннее возведение Генштаба по состоянию на 27 апреля – в материале.

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