Луганская областная больница возобновила работу в Днепре: сверхчувствительное оборудование вывозили под обстрелами

Под обстрелами медикам из Северодонецка удалось спастись и вывезти часть оборудования и теперь они приступают к работе на новом месте.

В Днепре открылась часть больницы из Северодонецка, где принимают узкопрофильные специалисты, говорится в ТСН.

Луганскую областную больницу, восемь лет назад уже восстанавливающую после наступления россиян, сейчас перевезли в Днепр. «Через наш забор разразились мины. Сами люди не понимали, что это. Может, потерпим день, две, неделю? И все пройдет», — вспоминает врач.

Но с каждым днем становилось все хуже. «Когда уже были такие обстрелы, что не было связи, что невозможно уже там находиться, уехали», — говорит тамошний кардиохирургиня Людмила Шелест.

Врач-кардиологиню россияне дважды заставили бросать все — сначала в Луганске, затем в Северодонецке. Сейчас Людмила Шелест радуется, что снова может помогать пациентам. «Перенести все эти трудные времена легче, когда ты на своем рабочем месте и когда ты занимаешься своим делом, которое ты любишь, которое ты можешь делать», — говорит врач.

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Оборудование на четверть миллиарда гривен только в областной больнице уничтожили или захватили россияне после полномасштабного вторжения.

«Русская армия била по больницам целенаправленно. Определенное оборудование имело очень тонкие настройки. И там специалисты должны были приезжать и аккуратно демонтировать оборудование. Мы иногда водителей тяжело находили, не только специалистов», — говорит председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Но смогли вывезти часть оборудования, чтобы возобновить работу, еще часть предоставили благотворительные фонды. В Днепре арендовали помещение и, наконец, начали работать. Сначала как поликлиника, где бесплатно принимают и переселенцев, и днепрян. «Первое и главное – сделать доступность для переселенцев медицинской помощи. И второе – те врачи, медсестры, младшие медицинские работники, которые сюда переселились, они в шоке были. Потому сделать им рабочее место. Это снятие психологической нагрузки и для медработников тоже. Они тоже люди», – говорит руководитель Луганской областной больницы Борис Загидько.

Вскоре здесь начнет работу дневной стационар. Пациенты из Луганщины говорят, визит к своим врачам очень поддерживает.

Луганская областная детская больница вскоре возобновит работу в Полтавской области. Но врачи верят, что настанет время, и они вернуться в родной мирный город.

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