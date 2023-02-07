Луганские партизаны подожгли шкаф управления железной дорогой (видео)

Патриоты Украины подожгли важное оборудование в глубоком тылу кафиров.

В Луганской области, в глубоком тылу врага, на участке железнодорожного сообщения Ровеньки-Антрацит, украинские партизаны уничтожили оборудование автоматизированного управления железной дорогой. Именно здесь враг опрокидывал свои силы в горячие точки.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, обнародовав видео с горящей техникой.

"Поезд никуда не едет. Луганские партизаны держат в напряжении рашистов. В этот раз наши патриоты подожгли шкаф управления железной дорогой", — написал Гайдай.

Глава ОВА уточнил, что оборудование кафиров было уничтожено в районе поселка Ясенивский.

"И БК не поедет, и "мобики" тоже... Хорошо горело. Слава партизанам!" – отметил Гайдай.

Добавим, что ранее президент России Владимир Путин отдал приказ своей армии до марта 2023 захватить территории Донецкой и Луганской областей.

Также стало известно, что вражеская армия, вероятно, готовится к новой ракетной атаке по Украине. Об этом свидетельствуют маневры врага в Черном море.

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