Лукашенко 28 лет вкладывал в спецподразделения для разгона митингов, но не в армию, поэтому воевать некому — журналист

Лукашенко 28 лет вкладывал в спецподразделения для разгона митингов, но не в армию, поэтому воевать некому — журналист

Будет ли нападение на Украину белорусами не зависит от Лукашенко, и воевать за него некому, уверяют оппозиция самопровозглашенного президента Беларуси.

Белорусский оппозиционный журналист Франтишек Вечёрко в эфире «Единого марафона» в слоте ТСН оценил возможность нападения белорусов на Украину и уверяет, что воевать фактически некому.

Он утверждает, что на протяжении 28 лет Лукашенко инвестировал в КГБ, спецназовцев, милицию, тех, кто может разгонять людей на митингах, но не в армию. Поэтому создание оперативного командования войск, по мнению журналиста, это подыгрывание Путину, «игра в солдатики», потому что на самом деле войска как такового нет, и к тому же нет и вооружения.

Но утверждать, что наступления не будет, оно берется. «Все, что делается – это согласование с Москвой. Что не будет нападения, никто гарантировать не может пока Лукашенко у власти», — отмечает журналист.

Хотя и добавляет, что белорусы совсем не хотят воевать и к тому же, русские, базировавшиеся в Беларуси ни во что не ставили их, им не доверяли.

Но особенно настораживает его, что проводится размещение "Искандеров", считает, что это очень опасно, потому что может использоваться для провокаций.

Но устрашение «народным ополчением» от Лукашенко Вечерка высмеивает, потому что белорусы почти не поддерживают самопровозглашенного президента, поэтому на его призывы не пойдут. В качестве примера рассказывает, что в стране несколько магазинов попытались продавать футболки с буквами Z и V, но местные быстро прекратили такую торговлю. Он отметил, что большое количество белорусов преимущественно получают информацию из Интернета и однозначно поддерживают украинцев, но есть и те, кто смотрит телевизор, заполненный пропагандистскими фейками России, поэтому встречаются и реплики о «нацистах».

Он призвал украинские каналы работать и на белорусскую аудиторию, потому что по последним опросам 11% белорусов смотрят украинские телеканалы.

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