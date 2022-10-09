Лукашенко может поставлять России танки: "Белорусский гаюн" сообщил о переброски бронетехники

Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может поставлять российским оккупантам танки.

Об этом они сообщили на своем телеграмм-канале.

Белорусские активисты сообщили, что 9 октября на железнодорожной станции "Орша" в Витебской области Беларуси двигался железнодорожный эшелон с 12 танками Т-72А.

Эта бронетехника не стоит на вооружении в Белоруссии, поскольку основными танками в вооруженных силах этого государства являются Т-72Б. Также в открытых источниках отсутствуют данные о планах модернизации танков Т-72А.

"Белорусский гаюн" отмечает, что это может свидетельствовать о том, что эти танки были сняты с хранения в Беларуси и, возможно, Лукашенко передал их России.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля российские военные с территории Беларуси двинулись колоннами в Киев. Также с территории этого государства Украину регулярно обстреливают ракетами.

Самопровозглашенный президент Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины на стороне России.

Украинская разведка считает, что Путин хочет втянуть белорусскую армию в войну против Украины.

В субботу, 8 октября, Беларусь обвинила Украину в якобы подготовке ударов по своей территории. В украинском МИДе считают, что это может свидетельствовать о провокациях.

Генштаб ВСУ 9 октября сообщил, что Россия забирает боеприпасы из Беларуси. В ближайшее время планируется опрокидывание 13 эшелонов с вооружением.

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