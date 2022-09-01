Лукашенко надеется, что ВСУ заставят Зеленского договариваться с Путиным: в ОП уже отреагировали

Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что именно украинские военные заставят Зеленского договариваться с Путиным.

Лукашенко размечтался, что военные будут давить на президента Украины, требуя закончить войну.

Об этом белорусский диктатор сказал 1 сентября в своей речи школьникам.

Белорусский диктатор заявил, что якобы военные видят, что Россия может "стереть Украину" и заставят Зеленского договариваться с РФ на условиях оккупантов.

"Там конфликт назревает между президентом и военными. Только военные могут поставить ребром и сказать: "Нет, давайте будем договариваться, потому что Украину сотрут с лица земли", — заявил Лукашенко.

По словам самопровозглашенного президента, "конфликт в Украине уже скоро закончится".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу" подчеркнул, что Лукашенко распространил фейк о якобы конфликте между Владимиром Зеленским и военнослужащими. Он сказал, что в РФ до сих пор надеются, что в Украине может произойти "военный переворот".

"Испытывая существенные проблемы в военном плане, российские спецслужбы резко усилят ставку на дестабилизацию общественно-политической ситуации внутри страны. В частности, масштабируя подобные фейки о "конфликте между политиками и военными", — пояснил Подоляк.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко издал очередной маразм. Он заявил, что Польша якобы восстанавливает Речь Посполитую, а украинцы будут еще просить Россию о помощи в борьбе с "полонизацией".

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