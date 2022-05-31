Лукашенко намекнул, что если бы он не победил на выборах, Россия напала бы на Беларусь: видео

Лукашенко намекнул, что если бы он не победил на выборах, Россия напала бы на Беларусь: видео

Александр Лукашенко отметил, что, "глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, нереализованный на нашей земле".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что если бы он не победил на выборах, Россия напала бы на Беларусь.

В Сети появилось видео с соответствующим заявлением.

"Смотря на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, нереализованный на нашей земле. Тогда спрошу. А что было бы с нами? Пожалуйста, смотрите на Украину. И мы понимаем уровень угроз, активность которых только сместилась на территорию соседней страны", — сказал он.

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Специальный корреспондент 1+1 Андрей Цаплиенко обнародовал видео с обращением самопровозглашенного президента Беларуси и отметил, что, по его мнению, Лукашенко "хочет пропетлять".

"Белорусский вождь отныне откровенно заявляет: если бы Беларусь не поддержала Россию, то Путин напал бы на нее. Думаю, он выжидает, кто станет победителем. Абсолютно не удивлюсь, если он снова заговорит о братских чувствах, когда украинская победа станет ближе", — написал Цаплиенко.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предполагает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко отстранением от власти. В то же время, военный эксперт убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси не собирается отдавать приказ на вторжение в Украину для своей армии.

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