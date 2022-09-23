"Лукашенко не даст ни одного автомата": эксперт оценил перспективы мобилизованных в РФ на территории Беларуси

Самопровозглашенный белорусский президент не решится разоружать собственную армию ради россиян.
Часть мобилизованных новобранцев российской армии может проходить обучение на территории Беларуси, но формирование там боеспособных подразделений маловероятно.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
Пребывание определенного контингента новобранцев российской армии в Беларуси он называет возможным, но угрозу для северных границ Украины считает нереалистичной.
“Просто отправить 50-70 тысяч в Беларусь – это можно, но чем их вооружать? Везти туда вооружение? Это будет проблематично”, — заметил эксперт.
По словам Жданова, у России сейчас вообще будут большие проблемы со снятием с сохранности военной техники и оружия для поставки ее в военные подразделения, а надеяться на помощь белорусского диктатора не стоит.
"Лукашенко не даст ни одного автомата. Он свою армию разоружать не будет, а запасы свои он уже и так отдает. Вряд ли там осталось достаточно для вооружения 50-70 тысяч мобилизованных в РФ”, – предполагает Жданов.
Эксперт подчеркнул, что Лукашенко будет уверенно сидеть в своем президентском дворце только до тех пор, пока его армия вооружена и предана ему.
"Разоружив армию, он останется без своего главного щита, который помогает ему удерживать власть", — резюмировал он.
Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не планирует вслед за РФ объявлять мобилизацию в стране.
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