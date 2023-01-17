Лукашенко не доверяет своим спецслужбам и создает собственную частную охрану – Центр нацсопротивления

Ситуация во властных кругах Беларуси накаляется, диктатор Александр Лукашенко комплектует собственную охрану из частной охранной службы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На фоне информации о ликвидации самопровозглашенного президента Беларуси, Лукашенко подозревает свои спецслужбы в возможной измене. В частности, речь идет о белорусском КГБ. Поэтому, диктатор сформировал новое подразделение личной охраны, формируемое из представителей одной из частных охранных компаний страны", — говорится в сообщении.

По информации белорусского подполья, – это компания "Гард Сервис", на которую уже возложены задачи по формированию ЧВК для участия в войне против украинцев.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вызвал деградацию Республики.

В то же время лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская сделала заявление относительно режима Лукашенко и его соучастия в войне против Украины. Она призывает мир наказать диктатора Беларуси Александра Лукашенко, ведь любые уступки в разгар войны лишь создают для него чувство безнаказанности.

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