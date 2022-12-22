"Лукашенко о нападении узнает из газет": дипломат Огрызко — об угрозе наступления из Беларуси

Украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что не стоит прислушиваться к заявлениям из Минска, поскольку Лукашенко уже давно не контролирует ситуацию в Беларуси.

Об этом он сказал в комментарии "Эспрессо".

Огрызко считает, что если Путин начнет наступление с территории Беларуси, то "Лукашенко про это нападение узнает из газет", поскольку диктатор давно не считается с мнением самопровозглашенного президента РБ. Однако украинский дипломат отмечает, что Лукашенко до последнего постарается избежать вмешательства белорусской армии в войну.

"Для нас это лишь очередное основание подумать, все ли готово, чтобы дать отпор российской агрессии с территории Беларуси. А для Лукашенко — это основание подумать, что с ним будет после, если это произойдет. Я думаю, что именно это и является определяющим в его нынешней позиции, и он не будет спешить становиться на сторону агрессора в прямом вторжении, но будет максимально оттягивать, но если это произойдет, он скажет, что он здесь ни при чем, когда будет идти речь о его соответствии перед специализированным международным трибуналом", – объяснил Огрызко.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси в Украину двинулась российская оккупационная армия. Тогда же россияне потребовали капитуляции Украины и назначили для этого встречу в Беларуси.

Беларусь с первых дней войны поддерживает Россию: это государство предоставило свою территорию для наступления и передает оружие РФ. В последние дни в очередной раз заговорили об угрозе нападения из Беларуси, поскольку туда приезжал диктатор Путин и его министры – Шойгу и Лавров.

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