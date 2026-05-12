Лукашенко объявил подготовку к войне и "точечную мобилизацию": детали резонансного заявления

Лукашенко отдал приказ готовить армию / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране.

Об этом он заявил во время доклада своего министра обороны Виктора Хренина, передают белорусские пропагандистские СМИ.

Самопровозглашенный президент объявил о продолжении подготовки армии Беларуси к возможным боевым действиям, включая «наземную операцию».

«Далее, как я обещал, мы будем точечно отмобилизовать (военные — Ред.) части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы ведь к войне готовимся все», — сказал Лукашенко.

По его словам, новый подход означает отказ от эпизодических обширных учений в пользу ротационной системы: разные воинские части поочередно будут призываться на военные сборы, проходить интенсивную боевую подготовку и возвращаться в пункты постоянной дислокации. По мнению Лукашенко, такой режим позволяет удерживать белорусскую армию в состоянии постоянной готовности без объявления полномасштабной мобилизации.

Следует отметить, что такое заявление прозвучало на фоне слухов о возможном присоединении Беларуси к войне на стороне России против Украины.

Напомним, что Лукашенко недавно призвал готовиться к сухопутным боевым действиям.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

Ранее командир спецподразделения Кракен Константин Немичев со ссылкой на данные разведки предупредил, что Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Беларуси в сочетании с белорусскими подразделениями.

