"Лукашенко отчаянно петляет": Пионтковский рассказал, вступит ли армия Беларуси в войну

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко из последних сил сопротивляется попыткам президента РФ Владимира Путина втянуть его в открытую войну против Украины.

Об этом рассказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в интервью на Youtube-канале ТСН.

По словам эксперта, Лукашенко безумно не хочет посылать свою армию в Украину, но "не потому, что он любит Украину, а потому, что не без основания опасается, что эта армия повернет оружие против него".

"Мы видим - он петляет отчаянно, из последних сил. Путин его уже сапогами в задницу бьет, заставляет. Мой прогноз - допетляет. Осталось ему попетлять еще немножко до того, как украинская армия получит набор наступательных вооружений и перейдет в решающее наступление", - заявил Пионтковский.

Российский публицист добавил, что угроза со стороны Беларуси играет свою роль, поскольку Украина вынуждена держать группировку войск на границе.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко инициировал внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил страны. Также появилась информация, что Россия перебрасывает к северной границе Украины военную технику и отправила в Беларусь истребители.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что Украина готовится к любому возможному развитию событий на северных рубежах и продолжает укреплять границу с Беларусью.

В свою очередь, специалисты американского Института изучения войны (ISW) считают крайне маловероятным вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем. В ISW объясняют, что россияне специально продвигают тезис об вероятности наступления Беларуси.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность наступления из Беларуси станет возможной, если там будут скапливаться российские войска с техникой и вооружением, и численность этой группировки перевалит за 30 тысяч. По его данным, в РБ фиксируется расположение около 10 тысяч российских военных.

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