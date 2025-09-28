ТСН в социальных сетях

Лукашенко резко отреагировал на угрозы НАТО сбивать самолеты

Он заявил, что в случае атаки "ответ прилетит мгновенно".

Лукашенко

Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на заявления о возможном сбитии самолетов странами НАТО.

Об этом он рассказал в комментарии российским СМИ.

"Ну, пусть попробуют побьют. Ответ прилетит мгновенно", - сказал Лукашенко, комментируя тему возможных действий Альянса.

Его заявление прозвучало на фоне растущей напряженности между Россией и странами НАТО.

Что предшествовало

Напомним, российские дроны в последнее время все чаще можно увидеть над странами Альянса.

Так, в Дании за последние несколько дней закрывали аэропорты из-за угрозы беспилотников.

Министр обороны Дании Троэльс заявил, что повторное появление неизвестных беспилотников над территорией Дании, в том числе вблизи военных объектов, — это гибридная атака.

Кроме того, неизвестные дроны замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна на северо-востоке Франции.

