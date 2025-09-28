- Дата публикации
Лукашенко резко отреагировал на угрозы НАТО сбивать самолеты
Он заявил, что в случае атаки "ответ прилетит мгновенно".
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко резко отреагировал на заявления о возможном сбитии самолетов странами НАТО.
Об этом он рассказал в комментарии российским СМИ.
"Ну, пусть попробуют побьют. Ответ прилетит мгновенно", - сказал Лукашенко, комментируя тему возможных действий Альянса.
Его заявление прозвучало на фоне растущей напряженности между Россией и странами НАТО.
Что предшествовало
Напомним, российские дроны в последнее время все чаще можно увидеть над странами Альянса.
Так, в Дании за последние несколько дней закрывали аэропорты из-за угрозы беспилотников.
Министр обороны Дании Троэльс заявил, что повторное появление неизвестных беспилотников над территорией Дании, в том числе вблизи военных объектов, — это гибридная атака.
Кроме того, неизвестные дроны замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна на северо-востоке Франции.