Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса – означает ли это подготовку к вторжению

Военно-политический обозреватель объяснил, для чего Лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу".

На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О призыве офицеров запаса на военную службу". В армию РБ и пограничную службу планируется призвать 250 офицеров.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, означает ли это решение подготовку к возможному вторжению в Украину.

"Нет. В настоящее в белорусской армии присутствует острая нехватка штатно-должностных категорий – командир взвода/роты. Например, только в 11 ОМБр Западного оперативного командования ВС РБ некомплект младшего командного состава составляет 55 офицеров. В первую очередь, острая нехватка в танковых и механизированных батальонах, подразделениях РСЗО, гаубичных дивизионах и т.д. То есть, Лукашенко не готовит армию к вторжению, а решает насущную проблему, присущую его бумажной армии, у которой на бумаге – всё прекрасно!", — пояснил он.

Эксперт также отметил, что в определенном смысле аналогичная проблема сейчас есть в армии России – катастрофическая нехватка профессионального, качественного офицерского состава.

"Это влияет на качество ведения боевых действий на уровне взвода/роты. И пока российские оккупационные войска не могут решить эту проблему, Лукашенко пытается затыкать дыры", – резюмировал он.

Напомним, белорусский оппозиционер и экскандидат на пост президента Беларуси Андрей Санников считает, что истерическая реакция Лукашенко на взрывы на военном аэродроме "Мачулищи" может указывать на то, что в РБ действительно может готовиться большая провокация при его участии.

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