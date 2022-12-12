Лукашенко подыгрывает: в ISW разоблачили настоящую роль Беларуси в войне против Украины

Страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения продвигает тезис в украинском обществе о вероятности наступления Беларуси, являющейся планируемой информационной операцией.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в отчете от 12 декабря.

По данным аналитиков, информационным операциям с возможного вторжения РБ подыгрывают сами лидеры Беларуси, включая Александра Лукашенко. В ISW объясняют, что у этих информационных операций есть конкретная цель.

"Российские официальные лица постоянно проводят информационные операции, которые предполагают, что обычные сухопутные силы Беларуси могут присоединиться к российскому вторжению в Украину. Белорусские лидеры, включая самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, иногда подыгрывают этим информационным операциям. Цель этих усилий состоит в том, чтобы усилия заключались в том, чтобы усилия заключались. прижать украинские силы к белорусской границе, чтобы не дать им усилить украинские операции в других частях театра действий", – говорится в сообщении.

Также в ISW заявили, что крайне маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем, независимо от течения этих информационных операций.

Угроза со стороны Беларуси

Поддержка российского вторжения в Украину режимом Лукашенко сделала Беларусь соучастником войны. Александр Лукашенко разрешил Путину использовать территорию Беларуси для начального этапа российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Также с территории РБ войска РФ регулярно запускают ракеты и дроны по городам Украины.

Кроме того, Беларусь материально поддерживает российские наступательные действия в Украине. Так, по данным Центра национального сопротивления, в Беларуси на госпредприятиях начали обманом собирать деньги для закупки амуниции и формы воюющим против Украины российским военным. Сбором средств занимается контролируемая белорусским Минобороны организация.

Регулярно в Сети обсуждают вероятное повторное наступление со стороны Беларуси, но, несмотря на давление Путина, Лукашенко все эти месяцы пытается всячески избегать прямого участия в войне, чтобы не рисковать своей властью, которую он захватил в стране.

Впрочем, по состоянию на сегодняшний день военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне не рискнут атаковать украинскую границу, которая превратилась в хорошо укрепленный район, лишь пехотой. В Беларуси, по его данным, фиксируется расположение около 10 тысяч российских военных. Вероятность наступления станет возможной, если будет накапливаться количество российских войск с техникой и вооружением, и численность этой группировки перевалит за 30 тысяч.

В свою очередь глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пояснил, что заявления о "повторном наступлении из Беларуси" — это информационная спецоперация России против Украины. Это нужно оккупантам, чтобы заставить украинцев паниковать и оттащить военных с линии фронта на украинско-белорусскую границу. Буданов подчеркнул, что россияне увезли мобилизованных в Белоруссию с целью обороны, а не наступления.

Похожее мнение высказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, заявивший, что информация об вероятном наступлении Беларуси распространяется намеренно, ведь такими фейками РФ пытается испугать украинцев.

Сам Лукашенко заявлял, что может привлечь 35-40 тыс. белорусских военных в войне против Украины, но "это не решит проблему".

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