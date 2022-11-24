Лукашенко померещилось, что украинцы "недовольны Зеленским": он предложил альтернативу

Лукашенко заявил, что из-за войны "страдают украинцев", но виновата не Россия.

Самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко померещилось, что украинцы начинают обвинять в войне России против Украины Владимира Зеленского. Таким образом, белорусский диктатор заявил о том, что Украине нужны переговоры со страной-террористкой.

Об этом пишут белорусские пропагандисты.

Лукашенко заявил, что он "наблюдает за Украиной" и признал, что украинцы ненавидят Россию и частично Беларусь. Однако самопровозглашенный президент считает, что часть украинского населения уже начинает "предъявлять претензии к власти", мол граждане Украины вынуждены быть без электричества, мерзнуть и голодать не из-за российской террористической войны, из-за Зеленского.

Друг Путина обвинил украинского президента в том, что он просит мировых лидеров помочь Украине противостоять российской агрессии.

"Зеленскому проще – он сыт, накормлен, не страдает без электричества и прочее", тогда как "миллионы украинцев страдают", — заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Зеленский должен согласиться на условия Кремля по мирным переговорам.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси на Украину двинулась оккупационная армия. Россия хотела оккупировать Киев, чтобы установить там марионеточный режим.

Сейчас Беларусь принимает российских мобилизованных на своей территории и снабжает РФ оружием. По данным Генштаба ВСУ, на территории Беларуси вблизи украинской границы Россия сосредоточила более 9 тысяч своих военнослужащих. Также до 15 тысяч белорусских военных могут согласиться на участие в боевых действиях против Украины.

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