Лукашенко помогает Путину срывать контрнаступление ВСУ: эксперт раскрыл подробности

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил проверку боеготовности своей армии, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины от контрнаступления на фронте. Таким образом Лукашенко пытается помочь президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

Эксперт напомнил, что разнообразные военные учения проходят в Беларуси постоянно.

"Это бряцание нужно воспринимать через призму того, что все чаще раздаются звучат от наших западных партнеров и министра обороны Украины о подготовке к контрнаступлению украинских войск... Россия будет пытаться делать все, чтобы разными способами, правдами и неправдами это контрнаступление если не отсрочить, то сорвать. Беларусь в этом направлении играет определенную роль. Враг хочет создать у нас впечатление, что они готовятся к каким-то наступательным действиям. Возможно оживление военной активности с целью оттягивания наших сил", — объяснил он.

Эксперт отметил, что "на сегодняшний день большой переброс по железной дороге личного состава или техники России в Беларусь не фиксируется".

Впрочем, по его мнению, к угрозам на этом направлении следует относиться серьезно, поскольку "с территории Беларуси уже была агрессия против Украины".

"Думаю, что командование действует соответственно, укрепляя линию обороны с северного направления. Насколько мне известно, это продолжающаяся системная работа", — рассказал Мусиенко.

Напомним, 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал проверить боеготовность армии.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что разведка осуществляет мониторинг ситуации в Беларуси, а украинские военные на северной границе находятся в постоянной боевой готовности.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о намерениях разместить в Беларуси ядерное оружие – якобы по просьбе Александра Лукашенко. Хранилище для тактического ядерного оружия в Беларуси обещают подготовить уже к 1 июля 2023 года.

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