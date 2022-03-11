"Лукашенко понимает, что это будет начало конца его правления": в МВД оценили вероятность нападения из Беларуси

"Лукашенко понимает, что это будет начало конца его правления": в МВД оценили вероятность нападения из Беларуси

Только 3% белорусов говорят, что готовы к войне с Украиной, свидетельствуют данные соцопросов.

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что вероятность нападения Беларуси на Украину "сравнительно невелика" и на это есть ряд причин.

Об этом Денисенко сказал 11 марта в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

Советник главы МВД подчеркнул, что в настоящее время Беларусь Украине войну не объявляла.

"По состоянию на сегодняшний день никакие белорусы на территорию Украины не заходили. И, честно говоря, я очень сомневаюсь, что они зайдут", – сказал Денисенко.

По его мнению, на это есть несколько причин.

"В Беларуси был проведен реальный соцопрос – только 3% населения говорят, что готовы к войне с Украиной. Лукашенко не может не понимать, что это будет начало конца его правления, если он начнет идти в Украину со своей армией. А также не забывайте, что белорусская армия – это не российская армия: это не самая сильная армия в мире. Она небольшая. Состоит из 40 тыс. человек, реальных боевых подразделений – 7-8 тыс.", – пояснил советник главы МВД.

"Если они зайдут на Волынь, многие из них поедут обратно в полиэтиленовых мешках. И крах режима Лукашенко только ускорится", – добавил Денисенко.

Напомним, днем 11 марта российская авиация атаковала белорусскую территорию на границе с Украиной. В МВД такие действия России назвали сознательной провокацией.

После этого советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что белорусские войска начали приближаться к украинской границе.

В украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что белорусские войска могут быть привлечены к вторжению в Украину уже вечером 11 марта.

ТСН.ua

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