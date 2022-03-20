"Лукашенко понимает, что вторжение в Украину будет крахом для Беларуси", — Данилов о возможном нападении

"Лукашенко понимает, что вторжение в Украину будет крахом для Беларуси", — Данилов о возможном нападении

По его словам, если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил белорусских военных о последствиях возможного вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В частности, в эфире «Настоящего времени» он отметил, что территорию Беларуси сейчас использует РФ для своих военных целей в развязной войне против Украины, но если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен.

По его словам, президент РФ принуждает Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот «понимает, что это будет крахом для Беларуси».

«Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину», — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что существующий в РФ рашизм уже более 20 лет и на который мир не обращал внимания, привел к началу третьей мировой войны в Европе. Россияне уже публично говорят о планах захватить европейские страны.

«Агрессору нужно давать ответ», — заявил Данилов, добавив, что не ушедшие из РФ представители французского и немецкого бизнеса фактически являются сообщниками страны-террориста, поскольку на деньги от этой торговли РФ покупает оружие, которым убивает украинцев.

В то же время он подчеркнул, что Украина обязательно выдержит, и наш сектор безопасности даст агрессору достойный отпор.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Беларусь готовится напасть на Украину. По данным издания "Украинская правда", напасть белорусские войска могут на волынское направление. Вероятно, это может произойти в ближайшие два дня.

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